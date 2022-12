Washington appelle Poutine à « reconnaître la réalité » après qu'il a parlé de « guerre »

Les Etats-Unis ont appelé vendredi, avec une pointe d'ironie, le président russe Vladimir Poutine à reconnaître la réalité du conflit en Ukraine et à retirer ses troupes. Cela après son utilisation du mot 'guerre', proscrit en Russie, lors d'une conférence de presse.

Déclenchée le 24 février, l'intervention russe en Ukraine est officiellement appelée 'opération militaire spéciale' en Russie.

Les autorités russes ont introduit une loi prévoyant de lourdes peines de prison pour toute publication d'information sur l'armée russe jugée 'fausse' et plusieurs personnes ont été condamnées, notamment après avoir publiquement qualifié ce conflit de 'guerre'.

Pourtant, lors d'une conférence de presse jeudi, Vladimir Poutine a utilisé ce mot en assurant vouloir que le conflit en Ukraine se termine 'le plus tôt' possible.

Prochaine étape

'Depuis le 24 février, les Etats-Unis et le reste du monde savaient que 'l'opération militaire spéciale' était une guerre non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine', a assuré un porte-parole du département d'Etat américain.

'Au final, après 300 jours, Poutine a appelé la guerre par son nom', a-t-il ajouté. 'Comme prochaine étape dans la reconnaissance de la réalité, nous l'exhortons à mettre fin à cette guerre en retirant ses troupes d'Ukraine'.

'L'agression de la Russie contre la souveraineté de son voisin a causé la mort, la destruction et des déplacements de populations', quelle que soit la terminologie utilisée par M. Poutine, a poursuivi le département d'Etat.

Plainte d'un député municipal

Un député municipal russe, Nikita Iouferev, a annoncé de son côté jeudi soir avoir déposé une plainte contre le président Vladimir Poutine qu'il accuse d'avoir diffusé de 'fausses informations' en faisant usage du mot 'guerre' pour décrire l'opération russe en Ukraine.

Cette requête n'a que peu de chances d'aboutir, d'autant plus que le texte de l'élu local comporte plusieurs erreurs factuelles, comme la date du discours de M. Poutine ou le nom même du président, écrit au féminin à une reprise.

/ATS