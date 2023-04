Washington doit cesser « d'encourager » la guerre en Ukraine (Lula)

Les Etats-Unis doivent cesser 'd'encourager la guerre' en Ukraine et 'commencer à parler de paix', a déclaré samedi le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva. Il s'exprimait au terme d'une visite en Chine où il s'est rapproché de Xi Jinping.

'Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix, l'Union européenne doit commencer à parler de paix', a lancé Lula devant des journalistes à Pékin, avant de partir pour les Emirats arabes unis. Ainsi, la communauté internationale pourra 'convaincre' le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que 'la paix est dans l'intérêt du monde entier', a-t-il ajouté.

Lula, revenu au pouvoir en janvier après deux mandats entre 2003 et 2010, a effectué une visite de deux jours en Chine afin de renforcer les liens économiques avec son principal partenaire commercial. Il en a également profité pour affirmer que le Brésil était 'de retour' sur la scène internationale, et espère jouer le rôle de médiateur dans le conflit en Ukraine.

Le dirigeant de gauche va devoir maintenant gérer une délicate position d'équilibre entre les Etats-Unis, avec qui il maintient des liens forts, et la Chine. Son voyage en Chine, qui comprenait une partie plus économique à Shanghai, et une plus politique à Pékin, où il a rencontré Xi Jinping, intervient après sa visite en février à Washington.

'La patience est nécessaire'

Lula s'est dit convaincu que le renforcement des liens entre Brasilia et Pékin n'entamerait pas la relation de son pays avec les Etats-Unis. A l'inverse de plusieurs puissances occidentales, la Chine et le Brésil n'ont jamais imposé de sanctions financières à la Russie et tentent tous deux de se positionner en tant que médiateurs.

Le président brésilien défend l'idée d'un groupe de pays dont le but serait d'oeuvrer pour la paix en Ukraine, et avant sa visite en Chine, il avait promis que ce groupe serait 'créé' à son retour. Interrogé sur cette idée à la suite de sa rencontre avec le président chinois, Lula n'a pas donné davantage de détails.

'La patience est nécessaire' pour parler avec MM. Poutine et Zelensky, a-t-il simplement dit. 'Mais surtout, il faut convaincre les pays qui fournissent des armes, qui encouragent la guerre, d'arrêter'.

/ATS