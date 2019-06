Stan Wawrinka se qualifie au bout du suspense

Stan Wawrinka s’impose au terme d’un duel épique. Le tennisman vaudois a décroché son ticket pour les quarts de finale du tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros en s’imposant en cinq sets, 7-6 5-7 6-4 3-6 8-6, et en plus de cinq heures de jeu face à Stefanos Tsitsipas. La rencontre entre le Grec, 6e joueur mondial et le Vaudois, 24e, a tenu toutes ses promesses.

Wawrinka retrouvera la terre battue parisienne mardi pour un duel 100% Suisse. Le Vaudois affrontera Roger Federer au prochain tour. /gjo