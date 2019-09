Jérémy Hunt et Ariane Wilhem devant à Saignelégier

La concurrence ne peut rien faire face à Jérémy Hunt sur Les 4 Foulées. Le Bruntrutain en a fait une nouvelle démonstration mercredi soir à Saignelégier. Il a remporté la 3e étape de l’épreuve de course à pied en signant un chrono de 30’51’’ sur le tracé de 10 km. L’Ajoulot a relégué son plus proche poursuivant, l’Imérien Demian Schaedler, à 1’50’’. Le Franc-Montagnard Patrick Jeanbourquin complète le podium à 2’36’’.

Jérémy Hunt domine naturellement le classement général des 4 Foulées à une manche de la fin. Il possède 6’01’’ d’avance sur Demian Schaedler et 7’35’’ sur Patrick Jeanbourquin. Autant dire que la victoire finale lui tend les bras.





Une 3e gagnante

Les résultats des courses féminines de ces 4 Foulées sont plus variés. La Neuchâteloise Ariane Wilhem a été la plus rapide mercredi soir en 39’35’’. Elle est la 3e dame à remporter une étape sur ce millésime 2019 après Laurence Yerly et Isaline Bonnemain. Les Neuchâteloises ont signé le doublé à Saignelégier avec le 2e rang de Laurence Yerly à 1’03’’, alors que la Taignonne Marianne Froidevaux s’offre un nouveau podium à 2’16’’ de la gagnante du soir.

Laurence Yerly reste bien accroché aux commandes du classement général. La coureuse de Cernier compte 4’47’’ de bonus sur Marianne Froidevaux avant la dernière épreuve.

619 sportifs ont chaussé leurs baskets mercredi soir à Saignelégier. 92 enfants ont aussi participé au 2e rendez-vous qui leur était réservé sur ces 4 Foulées. /ncp-msc