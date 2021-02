Anthony Sirufo prolonge au FC Bienne

Anthony Sirufo continuera d'être l'entraîneur du FC Bienne au moins jusqu'en 2022. Le club a annoncé sur les réseaux sociaux la signature de ce nouveau contrat, avec option pour une année supplémentaire. Anthony Sirufo est arrivé à Bienne à l'été 2019, en provenance du FC Bassecourt. Depuis son arrivée, il a mené son club à 18 victoires, quatre nuls et trois défaites en 23 matches de championnat de 1re Ligue et deux de pré-qualification à la Coupe Suisse. Sous la direction d'Anthony Sirufo, l'équipe a également remporté deux fois de suite la Coupe du Seeland. A la fin forcée de la saison 2019-2020 pour raisons sanitaires, les Seelandais pointaient à la 3e place du classement de 1re Ligue, à trois points du leader. Cette saison, le FC Bienne est 1er avec 25 points, et seulement deux buts encaissés pour l'instant, a encore précisé le club. /cbe