Le Super Bowl, l’événement mondialisé de tous les records

Les Rams de Los Angeles se sont offerts leur deuxième Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi. La franchise californienne de football américain s'est adjugée la victoire en battant les Bengals de Cincinnati sur le score de 23-20 en finale du championnat de football américain, la NFL. Outre le côté sportif, il existe un autre aspect, démesuré, dans cet événement : la publicité. Les trente secondes se vendent à presque six millions de dollars et les marques se lancent chaque année une guerre acharnée pour avoir le meilleur sponsoring et évidemment la meilleure visibilité. « Pour comprendre l’aspect marketing, il faut d’abord saisir l’engouement autour du Super Bowl », nous explique Kevin Tallec Marston, Chargé de recherche et chef de projet académique au Centre International d’Etude du Sport à Neuchâtel :