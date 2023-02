Le HC Moutier relance sa série

Le HC Moutier tient tête à Star Chaux-de-Fonds. Les hockeyeurs prévôtois ont remporté l’acte II des demi-finales des play-off de 2e ligue mardi soir. A domicile, ils se sont imposés 4-3 après prolongations. Le HCM a joué au chat et à la souris avec le vainqueur de la saison régulière tout au long de la rencontre. Menant 1-0 à la 6e minute de jeu par une réussite de Matthieu Charmillot, les Prévôtois ont vu les Stelliens revenir une première fois peu après la 14e. Les hommes d’Arnaud Carnal ont ensuite repris l’avantage par Tim Hostettmann (26e) avant de voir les Chaux-de-Fonniers prendre deux longueurs d’avance (31e et 34e). Mais le HCM n’a pas cédé et le 3-3 est venu de la canne de Raphael Sauvain, après un peu plus de 36 minutes de jeu. Il a ainsi envoyé son équipe en prolongations. Des prolongations qui auront duré un peu plus de 7 minutes avant que Jonas Eggler délivre les siens et inscrive le but victorieux. Avec ce succès, la troupe d’Arnaud Carnal revient à 1-1 dans la série et s’octroie le droit de disputer un 3e duel décisif, jeudi soir sur la glace chaux-de-fonnière. /lyg