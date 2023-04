Le HC St-Imier se retire de la 1re ligue

Le HC St-Imier quitte la 1re ligue de hockey sur glace. La décision a été prise mercredi soir d’un commun accord entre les joueurs et la direction du club. Les joueurs de la 1ere équipe sont ainsi « libérés immédiatement » de tout engagement auprès du club. Le HC St-Imier explique ce retrait par des problèmes au niveau financier en raison d’« un contexte économique déjà particulièrement tendu à l’échelle nationale », mais aussi d’un bassin de recrutement « fragilisé » par la promotion sur tapis vert de clubs régionaux : « Les joueurs ayant la volonté et la possibilité de s’investir dans cette catégorie de jeu exigeante se font de plus en plus rares », explique le club dans un communiqué jeudi.





L'avenir avec le mouvement juniors



A l’avenir, le HC St-Imier compte pérenniser son mouvement juniors et ainsi obtenir une « position intéressante en 2e ligue » et se stabiliser économiquement. Avec ce retrait de 1re ligue, le Erguël HC devrait abandonner son appellation pour redevenir le HC Saint-Imier. L’assemblée romande de la SIHF devra se prononcer sur ce point en juin prochain. /comm-gtr