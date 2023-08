FC Bienne : « L’objectif, c’est de passer une saison vraiment très sereine »

Sauvé de justesse la saison dernière, le FC Bienne veut désormais vivre plus sereinement. Les footballeurs seelandais débuteront le championnat de Promotion League ce samedi avec un effectif largement renouvelé et des ambitions de sérénité. « On part du principe que tout ce qui s’est passé l’année dernière, on ferme la page du livre. On repart sur un nouveau livre et on va essayer de créer une nouvelle histoire », affirme l'entraîneur du FCB Samir Chaibeddra, arrivé en cours de saison dernière dans l'urgence qui se réjouit d'avoir pu préparer cette nouvelle saison dans le calme. À plus long terme, le FCB vise la Challenge League : « On est au début d’un plan de trois ans. Cette saison on veut vivre une saison plus sereine. Après deux ou trois saisons, on aimerait monter en Challenge League », détaille le coordinateur sportif Oliver Zesiger.