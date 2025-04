La pêche mène à tout, même au cidre. C’est lorsqu’ils taquinaient le goujon en 2019 que Manuel Oudart et Maxime Queloz ont décidé de lancer un produit vraiment local. Leur choix s’est porté sur le cidre. La première cuvée a fourni 40 litres. La seconde 400. Aujourd’hui, Trois-Lacs Ciders produit un peu plus de 1000 litres annuellement. Et il n’y en aura pas plus. Pour les deux hommes, ce projet est un à-côté, une passion, pas une profession.

Les pommes viennent du sud du lac de Bienne, les étiquettes et leur graphisme ont été réalisés à Neuchâtel, les cartons pour emballer les bouteilles sont fabriqués à Yverdon-les-Bains.

Si en entendant cidre vous pensez à la pinte qu’on vous a servi dans un pub anglais ou que vous avez dégusté dans une crêperie bretonne, vous n’y êtes pas.

Trois-Lacs Ciders propose un cidre de glace. Avant d’être fermenté, le moût est congelé. Un procédé qui permet de retirer l’excédent d’eau et de conserver le sucre. La fermentation est stabilisée ou mutée grâce à de l’eau-de-vie de pomme.

À la dégustation, ce Nectar givré rappellera les vendanges tardives tout en conservant l’acidité de la pomme. Manuel Oudart le définit comme « une tarte Tatin liquide ».