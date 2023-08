100e espèce de mammifère sauvage de Suisse, le muscardin occidental

Le muscardin, un minuscule rongeur aux grands yeux noirs, est une espèce peu commune mais largement répandue. Une nouvelle lignée vient d'être identifiée génétiquement, ce qui en fait la 100e espèce de mammifère sauvage de Suisse.

C'est en recensant la variabilité génétique de tous les petits mammifères de Suisse que des chercheurs du Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et de celui de Saint-Gall ont fait cette découverte.

Ils ont constaté que les muscardins de Suisse orientale et ceux de Suisse romande (échantillonnés à Genève et dans le canton de Vaud) avaient génétiquement dix fois plus de différences que la moyenne habituelle qui caractérise une espèce sauvage.

Bien que très semblables morphologiquement, la nouvelle étude montre qu’il existe en Europe et également en Suisse deux espèces indépendantes de muscardins: le Muscardin occidental (Muscardinus speciosus) et le Muscardin oriental (Muscardinus avellanarius), dont les aires de répartition ne se chevauchent pratiquement pas.

La nouvelle espèce de muscardin occidental est en quelque sorte une redécouverte, puisque des naturalistes du siècle passé avaient déjà soupçonné son existence sans pouvoir la confirmer avec les moyens de l’époque, ce que l’ADN a maintenant permis. Elle conservera le nom scientifique Muscardinus speciosus qui lui avait été donné en 1855 par le naturaliste allemand Anton Dehne, a indiqué jeudi le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève.

Les muscardins sont des animaux discrets fréquentant les lisières des forêts bien denses, peuplées de ronciers et de noisetiers qui leur fournissent gîte et couvert. Ils élèvent leurs petits dans un nid soigneusement tressé avec des herbes sèches. Ces travaux sont publiés dans l'Italian Journal of Mammalogy.

/ATS