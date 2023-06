11,45 milliards pour la coopération internationale 2025-2028

La coopération internationale du DFAE et du DEFR devrait disposer de 11,45 milliards de francs pour la période 2025-2028. Un accent sera mis sur l'Ukraine et la protection du climat.

1,6 milliard est prévu pour la lutte contre le changement climatique et 1,5 milliard pour le soutien à l'Ukraine, ont indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département de l'économie (DEFR) mardi lors de l'ouverture de la consultation. La guerre en Ukraine a nécessité une adaptation des projets. Environ un tiers de la population de ce pays a été déplacé.

Les actions menées dans le domaine humanitaire et de la coopération au développement seront poursuivies, avec un budget de quelque 850 millions. Environ 650 millions iront à la reconstruction.

Plus globalement, la stratégie conserve les mêmes quatre régions prioritaires: l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l'Asie ainsi que l'Europe de l'Est. Elle se concentre sur 47 pays prioritaires, dont sept communs au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) et à la Direction du développement et la coopération (DDC, bras humanitaire du DFAE).

La consultation court jusqu'au 20 septembre. Le Conseil fédéral doit adopter la stratégie au printemps 2024. Le Parlement avait approuvé 11,25 milliards pour la période 2021-2024.

/ATS