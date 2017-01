Gros déploiement pour retrouver un ado disparu près du Lac Noir

Un dispositif de recherche d'envergure a été déployé mardi au Lac Noir, dans les Préalpes fribourgeoises, pour retrouver une jeune garçon de treize ans porté disparu depuis dimanche. Les recherches n'ont toujours rien donné et se poursuivent.

Mardi, 90 policiers et 23 membres du sauvetage alpin suisse ont ratissé la région. Les rives du lac ont été contrôlées par les plongeurs de la police et plusieurs chiens de recherche des cantons de Fribourg, Berne et Vaud ont été engagés, a communiqué la police fribourgeoise dans la soirée.

La police a déjà reçu plusieurs informations de la population, sans succès pour l'heure. Elle a renouvelé son appel à témoins. L'adolescent a disparu dimanche vers 13h00 alors qu'il se trouvait sur le parking du Lac Noir. Il n'avait pas de téléphone mobile sur lui, précise la police.

Le jeune disparu, 170 centimètres mince, cheveux châtin clair et yeux bleus, portait une veste gris/noire avec une fermeture éclair orange. Il avait un bonnet rouge foncé, un bas de training bleu foncé et des chaussures brun clair.

/ATS