Les élèves neuchâtelois iront une heure de moins à l'école

Pour respecter le budget 2017 et en raison de la conjoncture difficile, le canton de Neuchâtel présente un programme d'économies de 100 millions de francs. Conséquence: les élèves de 8 à 12 ans auront une période d'école en moins par semaine dès la rentrée d'août.

Les premières mesures de mise en oeuvre de ce programme qui touche l'ensemble des secteurs de l'Etat entrent en vigueur dès cette année, a indiqué mardi en début de soirée la Chancellerie du canton dans un communiqué. Elles ont été prises afin de respecter le budget voté par le Grand Conseil en décembre dernier qui affiche un déficit d'environ 50 millions de francs.

La mesure la plus visible concerne l'enseignement. La grille horaire des élèves du cycle 2, de la 5e à la 8e Harmos, compte une période de moins. La réduction portera sur les périodes de 'formation générale'. Ce choix a été jugé le moins dommageable et permet de respecter le cadre fixé par le plan d'études romand (PER), écrit le canton.

Pour le domaine de la formation, les mesures prévues ont été présentées à la fois aux commissions du Grand Conseil chargées du suivi des dossiers du Département de l'éducation et de la famille (DEF) et aux principaux partenaires, à savoir les communes, les directions d'école et les syndicats.

