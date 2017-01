Doris Leuthard: le PDC doit être le parti de l'équilibre

Dans le contexte actuel, le PDC doit être le parti du centre et du consensus. Il doit apporter des solutions équilibrées, a lancé la présidente de la Confédération Doris Leuthard, samedi devant l'assemblée des délégués des démocrates-chrétiens à Berne.

Dans la vie, on a besoin d'équilibre, par exemple entre une politique régulatoire et l'économie, a dit Mme Leuthard. Le PDC s'est engagé par le passé pour trouver ces équilibres, et doit continuer dans ce sens.

La globalisation a apporté des choses positives aux citoyens suisses. Mais pour maintenir ce niveau de vie et l'améliorer, il faut aller de l'avant. Cela nécessite des réformes, comme celle de l'imposition des entreprises (RIE III) ou la Stratégie énergétique 2050, a poursuivi la ministre de l'énergie. Ce dossier sera abordé plus tard dans la journée par les délégués de son parti.

Le PDC doit donc soutenir la classe moyenne et mener une politique conséquente pour y parvenir. 'C'est le juste chemin pour le parti.'

