Record de candidatures au Conseil d'Etat valaisan

La course au Conseil d'Etat valaisan réunira le record de treize partants. Jamais encore autant de candidats n'avaient brigué les cinq fauteuils gouvernementaux. Le peuple se prononce le 5 mars.

La chancellerie de l'Etat du Valais a reçu treize candidatures réparties sur six listes lundi au délai fixé pour le dépôt des listes. Trois des cinq conseillers d'Etat en place se représentent: Esther Waeber-Kalbermatten (PS), Jacques Melly (PDC) et Oskar Freysinger (UDC). Les sortants Jean-Michel Cina (PDC) et Maurice Tornay (PDC) ne briguent pas de nouveau mandat.

Ejecté du gouvernement cantonal il y a quatre ans par l'UDC, le PLR présente le chef du service cantonal de la formation professionnelle Claude Pottier et le responsable des ressources humaines de Migros Frédéric Favre. Pour remplacer les deux sortants, le PDC propose une liste à trois avec le conseiller national Roberto Schmidt et l'ancien président du PDC suisse Christophe Darbellay qui accompagneront Jacques Melly.

Dissidence à droite

L'indépendant Jean-Marie Bornet, chef de l'information de la police cantonale valaisanne, a lancé le nouveau 'Rassemblement citoyen valaisan' pour lequel il se porte candidat. A droite, le PDC subit une dissidence de l'avocat Nicolas Voide, ancien président du Grand Conseil, qui se lance dans la course sur la même liste que les deux UDC Oskar Freysinger et Sigrid Fischer-Willa sous l'étiquette 'Ensemble à droite'.

La gauche ne présente pas de front commun. La liste socialiste réunit Esther Waeber-Kalbermatten, l'ancien président du Conseil national Stéphane Rossini et l'entrepreneur du Centre-gauche PCS Jean-Michel Bonvin. Les Verts ont leur propre liste avec le chargé d'affaires de Pro Natura en Valais Thierry Largey.

Le premier tour de l'élection au système majoritaire se déroulera le 5 mars. Un éventuel deuxième tour aurait lieu le 19 mars.

