La Suisse a connu 880 séismes en 2016

Quelque 880 séismes ont été enregistrés en Suisse et dans les régions limitrophes en 2016: 31 ont été d'une magnitude supérieure ou égale à 2,5. Ces deux chiffres sont supérieurs à la normale.

Le nombre de tremblements de terre de magnitude égale ou supérieure à 2,5 (31) est 'nettement au-dessus de la normale des 41 dernières années', a indiqué vendredi le Service sismologique suisse de l'EPF Zurich. La moyenne annuelle de ces séismes pouvant être ressentis est de 23.

Le nombre total de tremblements de terre recensés en 2016 (880) par le Service sismologique est 'un peu au-dessus de la moyenne'. Des variations par rapport à la moyenne à long terme sont 'normales' et 'ne permettent pas de faire des prévisions sus la sismicité future en Suisse'.

Valais et Grisons

Comme les autres années, l'activité sismique en 2016 s'est concentrée sur tout sur le Valais, le canton des Grisons et la région située le long du versant nord des Alpes. La Suisse a surtout été secouée en octobre.

Le séisme le plus fort s'est produit le 24 octobre près de Loèche-les Bains (VS). Avec une magnitude de 4,1, il a été ressenti dans de nombreuses régions du pays, précise le Service sismologique. Un tremblement de terre de cette magnitude se produit en général tous les un à trois ans. Le dernier séisme de magnitude similaire a été enregistré près de Sargans (SG) en 2013.

Les autres séismes ressentis 'nettement' par la population en 2016 se sont produits le 7 octobre (magnitude 3,9) dans les Grisons près de Juf et le 1er octobre (magnitude 3,4) près de Vallorcine, en France non loin du lac d'Emosson (VS).

Saint-Gingolph et Soleure

Le tremblement de terre du 22 décembre (magnitude 3,4) au sud-ouest de Saint-Gingolph (VS) a aussi été ressenti par de nombreuses personnes, de même que celui plus faible du 20 août (magnitude 2,2) sous le centre-ville de Soleure.

Quelques séismes de la série de forts tremblements de terre au centre de l'Italie, qui ont fait plus de 300 victimes, ont aussi été ressentis par quelques personnes en Suisse. Des séismes de cette magnitude se produisent en moyenne tous les 50 à 150 ans.

