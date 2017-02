Permis retiré en Valais au multiple vainqueur du Dakar

Le pilote français Stéphane Peterhansel, multiple vainqueur du rallye Paris-Dakar, s'est fait pincer en excès de vitesse en Valais. Condamné à une peine pécuniaire et à une amende, il se verra retirer son permis.

Le pilote roulait à 89 km/h sur une route limitée à 50 km/h à Crans-Montana (VS) où il est domicilié depuis 2001, rapporte mercredi le Nouvelliste. L'infraction remonte au 19 octobre dernier. Il a été condamné par une ordonnance pénale pour violation grave de la loi sur la circulation routière, a confirmé à l'ats le Ministère public valaisan.

Une amende de 4500 francs lui a été infligée, assortie d'une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 250 francs par jour, avec un sursis de deux ans. Le dossier a été transmis au service cantonal de la circulation routière qui déterminera le nombre de mois de retrait de permis infligé au pilote.

Le Français s'attend à trois mois de retrait de permis, témoigne-t-il au Nouvelliste. Il ne conteste pas la sanction infligée.

Stéphane Peterhansel a participé au Dakar pour la première fois en 1988. Entre 1991 et 1998, il a gagné le rallye à six reprises à moto et il a accroché sept victoires en voiture depuis 2004, la dernière date de l'édition 2017 qui s'est déroulée du 2 au 14 janvier.

/ATS