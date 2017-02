Nouvelles empoignades en vue au Parlement

Les jeunes et les personnes souffrant de maladies psychiques devraient être mieux soutenus afin de faciliter leur réinsertion sur le marché du travail. Le Conseil fédéral a transmis mercredi une nouvelle réforme de l'assurance invalidité.

Le projet doit améliorer les chances des jeunes malades psychiquement à trouver un apprentissage ou un emploi, et celles des assurés adultes à se réinsérer sur le marché du travail. Le gouvernement compte y parvenir grâce à des mesures financières, une meilleure collaboration entre les acteurs impliqués et davantage de soutien à la réintégration professionnelle.

Grand changement, les rentes seront attribuées de manière linéaire et plus selon quatre échelons afin d'augmenter les incitations au travail. Les assurés continueront à avoir droit à une rente entière dès un taux d'invalidité de 70%. A l'issue de la consultation, le gouvernement a écarté l'idée de relever la barre à 80%.

Les rentiers actuels ne sont pas concernés a priori. Mais pour les moins de 60 ans, les rentes actuelles seront révisées selon le nouveau système si le taux d'invalidité varie d'au moins cinq points. Les rentes des moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la réforme.

Détecter plus tôt

Pour les jeunes qui souffrent de maladies psychiques, la révision veut inciter à détecter la maladie le plus tôt possible et propose des mesures de réinsertion socioprofessionnelle. Cela doit faciliter la transition entre école et formation professionnelle. L'AI devrait pouvoir soutenir les cantons en cofinançant des cours préparatoires.

Pas question pour le gouvernement de supprimer la rente AI au moins de 30 ans comme le réclamaient certaines associations économiques. Mais la rente ne sera allouée que lorsque toutes les mesures de réadaptation auront été épuisées.

Marché du travail

Par ailleurs, l'AI va réorienter les formations financées et réduire les indemnités journalières versées de telle manière à inciter les jeunes à trouver un travail. Les rentes devraient être réduites au salaire des apprentis, mais elles seront versées plus tôt que maintenant.

Les adultes malades psychiquement devraient aussi être davantage encouragés à retrouver le chemin du travail. Les mesures de réinsertions professionnelles tout comme les conseils et suivis seront étendus dans le temps. Les patrons devraient également bénéficier d'un tel soutien. Après la suppression de la rente d'invalidité, le nombre d'indemnités de l'assurance chômage doublera à 180 jours pour améliorer les chances de placement.

Le projet veut encore inclure certaines maladies congénitales rares dans la liste des maladies reconnues dont les frais médicaux sont remboursés. Le traitement d'autres maladies moins graves sera en revanche pris en charge par l'assurance maladie.

N'en déplaise à la droite et à certaines associations économiques, le gouvernement, le gouvernement n'a pas voulu tailler plus que prévu avant la consultation. Selon lui, il s'agit 'd'organiser le développement continu de l'AI de façon neutre en termes de coûts'. La réforme investit de manière ciblée dans la réadaptation. Les frais supplémentaires seront compensés par des économies, faites surtout sur les indemnités journalières.

/ATS