Berne devrait prévoir 15 millions de francs de plus pour la relève

La Confédération devrait augmenter le budget dédié au sport d'élite de 15 millions de francs par an dès 2018. La commission de l'éducation du National a décidé vendredi par 15 voix contre 5 de déposer une motion en ce sens.

La majorité estime qu'en raison des difficultés financières du sport d'élite, il faut prévoir davantage de fonds, notamment pour la formation des entraîneurs, afin d'encourager la relève, indiquent les services du Parlement dans un communiqué.

La motion doit inscrire au budget 2018 et aux plans financiers des années suivantes 15 millions de francs supplémentaires en faveur des sportifs d'élite de demain. Elle estime que le Conseil fédéral ne participe pas suffisamment à l'encouragement du sport d'élite, contrairement aux cantons, 'ce qui est inacceptable'.

Ceux-ci ont débloqué 15 millions de francs supplémentaires pour les années 2017-2019 provenant des recettes de Swisslos et de la Loterie Romande. Si Berne ne prévoit pas elle aussi 15 millions de plus par an, les cantons 'cesseront de s'acquitter de leur part à partir de 2020', avertissent les motionnaires.

Une motion similaire a été récemment déposée par la commission compétente du Conseil des Etats. Sous réserve de l'approbation du Bureau du Conseil national, les deux motions pourront être examinées simultanément par les deux Chambres à la session de printemps. Si celles-ci les adoptent, elles pourront être intégrées dans la planification budgétaire actuelle immédiatement après la session.

Pas de soutien supplémentaire

En octobre dernier, le gouvernement a fait savoir qu'il renonçait à soutenir davantage les sportifs d'élite et les fédérations sportives nationales. L'obole reste inchangé jusqu'en 2023. Mais l'extension des infrastructures sportives et des capacités de logement à Macolin (BE) et à Tenero (TI) profitera également à la relève et au sport d'élite, soulignait le Conseil fédéral.

Il avait cependant décidé d'augmenter la manne de Jeunesse+Sport dès 2017 avec une rallonge de 10 millions de francs (pour un total de 105,5 millions). Le supplément devrait augmenter au fil des ans pour atteindre 25 millions en 2023.

Au total, le Conseil fédéral souhaite libérer près d'un milliard de francs sur quinze ans en faveur du sport.

/ATS