Donald Trump thème principal de l'édition 2017 du carnaval de Bâle

L'insécurité générale dans le monde après l'élection du nouveau président des Etats-Unis Donald Trump est le thème principal du carnaval de Bâle qui débute le 6 mars à 04h00. Le comité s'attend à une édition politique, engagée et sérieuse.

De nombreuses cliques ont choisi un thème lié de près ou de loin à l'élection de Donald Trump comme 'On a peur - toi aussi?', 'A la recherche de la vérité' ou encore 'Ku-Klux tout le monde! Bienvenue dans le cauchemar américain'. Le thème du Brexit figure aussi parmi les favoris, a indiqué vendredi Christoph Bürgin, président du comité d'organisation.

Le sport occupe également une bonne place avec les exploits des footballeurs islandais à l'Euro 2016 et le dopage pendant les Jeux olympiques. La zone de tolérance pour les prostituées dans le Petit Bâle est traitée par 25 cliques.

Pour les grands cortèges de lundi et mercredi, 482 cliques, chars et 'Guggenmusik' sont annoncés. C'est 20 de plus que l'année passée.

Le carnaval débute le 6 mars à 04h00 avec le traditionnel 'Morgenstraich'. La fête se termine jeudi au petit matin. Le thème officiel de l'édition 2017 est 'On sort du cadre' ('Mer spränge dr Raame'), une allusion au nouveau bâtiment du Kunstmuseum.

