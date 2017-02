Les Suisses plus satisfaits de la politique que l'an dernier

Plus d'un Suisse sur trois (36%) est content de la politique menée dans le pays. C'est plus que l'année passée. Les personnes âgées sont les moins contentes, selon le dernier sondage en ligne de Vimentis.

Moins de la moitié des Suisses (46%) ont dit être insatisfaits. En 2015, 53% avaient indiqué être 'insatisfaits' ou 'plutôt insatisfaits' dans ce sondage de Vimentis.

Les écarts sont importants entre les jeunes, qui entrent dans la vie active, et la génération plus âgée, qui arrive à la retraite. Près de la moitié (48%) des jeunes de 15 à 24 ans est satisfaite ou plutôt satisfaite, contre seulement 31% chez les 55 à 64 ans.

Pour les personnes interrogées, la politique étrangère, la politique en matière d'asile et la santé publique sont les domaines qui nécessitent le plus d'action. Le trafic, l'armée, l'endettement de la Confédération, des cantons et des communes ferment la marche.

Soucis pour l'AVS

L'AVS représente une préoccupation croissante de la population. Selon Vimentis, une relative majorité (46%) craint, pour la première fois, que leur rente AVS ne soit pas garantie. Pour 33% des personnes interrogées, elle encore est assurée. En 2015, 43% de la population était convaincue que la rente n'était pas en danger.

Le sondage en ligne a été réalisé du 3 octobre au 17 décembre 2016, Quelque 21'337 personnes y ont participé. Les données ont été pondérées en fonction de plusieurs critères tels que l'âge, le sexe, les cantons et la formation des participants. Il s'agit du 13e sondage concernant l'avenir politique suisse.

Vimentis a été créé en 2003 par des étudiants de l'Université de St-Gall. Mené une fois par année, il se veut politiquement neutre et se trouve sous le patronage des présidents des partis des Verts, du PS, du PLR, du PBD, du PDC, du PVL et de l'UDC.

/ATS