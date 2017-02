Dix personnes arrêtées après une agression à Winterthour (ZH)

Dix personnes ont été arrêtées mardi matin après une agression contre deux personnes dans la mosquée An'Nur à Winterthour (ZH) en novembre 2016. Les arrestations ont été ordonnées par le Ministère public zurichois et réalisées par la police cantonale zurichoise.

Les dix arrestations ont été effectuées à Winterthour et dans les communes alentour, a indiqué mardi le Ministère public zurichois. Une douzaine de perquisitions ont aussi été effectuées.

Les personnes arrêtées, âgées de 17 à 53 ans, sont soupçonnées d'avoir agressé, frappé et séquestré deux personnes le 22 novembre 2016 dans la mosquée An'Nur de Winterthour et d'avoir menacé de mort leurs familles. Les agresseurs présumés soupçonnaient ces deux personnes d'avoir donné à des journalistes des informations sur un prédicateur qui aurait appelé au meurtre de musulmans non pratiquants, a précisé le Ministère public.

Procédures pénales ouvertes

Des procédures pénales ont été ouvertes contre les dix personnes arrêtées pour agression, séquestration, menace, contrainte et lésion corporelle. La présomption d'innocence demeure, a souligné le Ministère public dans son communiqué.

La mosquée An'Nur a déjà fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs médias soupçonnent l'association qui chapeaute la mosquée d'être mêlée aux départs de djihadistes en Syrie.

Imam toujours incarcéré

L'imam éthiopien qui aurait appelé au meurtre de musulmans non pratiquants a été arrêté le 2 novembre 2016 avec un membre du comité de l'association de la mosquée. Ils sont soupçonnés de provocation au crime et à la violence. Le membre du comité est sorti de prison en décembre 2016. L'imam est toujours incarcéré.

/ATS