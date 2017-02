Le Conseil fédéral n'est pas parvenu à éradiquer la rougeole

La stratégie d'élimination de la rougeole a échoué à éradiquer cette maladie très contagieuse. Depuis le début de l'année, le nombre de cas augmente. Des progrès ont été réalisés, note mercredi le Conseil fédéral, mais les médecins doivent plus s'investir.

Début février, la rougeole se répandait à nouveau en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique annonçait 21 nouveaux cas. Des enfants et des adultes ont été touchés. Depuis 2014, les infections ont repris une courbe ascendante: de 22 cas, elles ont augmenté à 36 cas en 2015 et 70 en 2016.

La maladie est considérée comme éradiquée lorsqu'un cas sur une population d'un million de personnes est signalé. Soit, pour la Suisse, un maximum de 8 malades par an.

Genève exemplaire

La stratégie mise en place entre 2011 et 2015 a permis d'améliorer la couverture de base de la population. L'OMS a fixé l'objectif de 95% de la population vaccinées pour éradiquer le virus. Un seul canton atteint l'objectif: Genève.

Le rapport analysant la stratégie remarque que des progrès importants ont été réalisés dans les cantons qui avaient jusqu'à présent un taux de couverture faible. Ainsi, dans celui d'Appenzell Rhodes-Intérieures, ce taux est passé de 50% en 2008 à 84% en 2014. A Obwald, de 82% en 2012 à 90% en 2015.

Chez les jeunes adultes (20-29 ans), il est passé de 77% à 87%. La campagne de prévention a donc été largement entendue, estime le Conseil fédéral. Les enfants de moins de deux ans sont désormais couvert à 87% et les adolescents de 16 ans à 92%.

Médecins peuvent mieux faire

Le Conseil fédéral salue l'engagement des cantons, notamment dans le cadre de l'école obligatoire. Plusieurs mesures ont été mises en place, comme des informations aux parents, le contrôle du statut vaccinal ou des offres de rattrapage gratuit. Ce type d'action a été moins fréquent dans les crèches et la population en général.

Les médecins de premier recours et les médecins scolaires pourraient s'investir davantage pour éviter une nouvelle flambée de la maladie, estime le Conseil fédéral. Il souhaite que le contrôle des carnets de vaccinations devienne plus systématique, afin de repérer les personnes qui n'ont eu qu'une dose. Le carnet électronique pourrait devenir un outil précieux à ce titre.

Les médecins de famille réclament de leur côté une incitation financière pour le travail supplémentaire de contrôle et de conseil concernant les vaccinations. Cet aspect, ainsi qu'une meilleure formation des infirmiers et des médecins, font partie de la stratégie nationale de vaccination, lancée en janvier.

Une des plus contagieuses

La rougeole est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Sans complications, elle dure entre cinq et dix jours. En cas de complications, la maladie peut s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Selon l'OFSP, la complication la plus fréquente est une pneumonie.

En Europe, pour 3000 malades déclarés, un seul mort est enregistré. Au niveau mondial, la rougeole tue environ 158'000 personnes chaque année. Ces cas sont principalement dus à des complications liées à une pneumonie ou à une encéphalite. Deux doses sont nécessaires pour une protection complète.

