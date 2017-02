Première mission de Friedrun Burkhalter auprès de la Croix-Rouge

Nouvelle ambassadrice de la Croix-Rouge suisse, Friedrun Sabine Burkhalter a participé jeudi à l'action 2 x Noël à Neuchâtel. Avec d'autres bénévoles, l'épouse du conseiller fédéral a préparé les marchandises reçues pour les remettre aux bénéficiaires de l'opération.

Il s'agissait de la première mission officielle de Mme Burkhalter en tant qu'ambassadrice de la Croix-Rouge suisse (CRS). L'épouse du chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) veut s'attacher à mieux faire connaître les prestations de cette institution humanitaire en Suisse et à l'étranger.

'Le rôle des ambassadeurs et des ambassadrices est de donner plus de visibilité aux actions de la Croix-Rouge suisse', a expliqué Mme Burkhalter, interrogée par l'ats. 'J'essaie d'être moi-même', a-t-elle ajouté en précisant avoir été contactée par la CRS pour assumer cette nouvelle fonction.

'Cela me fait plaisir d'aider cette organisation humanitaire', a ajouté la Neuchâteloise d'adoption. Elle souligne que l'un des objectifs de la CRS est de faciliter et d'égayer le quotidien des familles et des personnes vulnérables.

L'année passée, Mme Burkhalter a déjà eu l'occasion de visiter des projets locaux de l'institution. 'Mais je commence vraiment. aujourd'hui', a-t-elle souligné.

/ATS