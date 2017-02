Territet (VD): agression dans un EMS - Quatre blessés

Un résident d’EMS âgé de 80 ans a agressé avec un objet tranchant quatre autres résidents à Territet/Montreux (VD) dimanche vers 05h45. L’une des victimes, une femme de 89 ans sérieusement atteinte, a été conduite au CHUV.

Le personnel a pu rapidement aviser les secours, a indiqué la police cantonale dans un communiqué. L'auteur de l'agression, ressortissant suisse, a été interpellé et mis à disposition des enquêteurs de la police de Sûreté et du procureur de service.

Les quatre victimes, un homme et trois femmes, ont été prises en charge par les ambulanciers et acheminées dans les hôpitaux de la région. La plus gravement touchée a été emmenée au CHUV. Les familles des victimes ont été avisées par l'EMS et les hôpitaux.

Le procureur de service a ouvert une enquête. Les enquêteurs de la police de Sûreté doivent notamment déterminer le déroulement exact des faits et les motivations de l'auteur.

Le personnel de l'EMS a été pris en charge par une collaboratrice de l'Equipe de soutien d'urgence (ESU). La direction de l'établissement s'est rendue sur place.

Cet événement a notamment nécessité l'intervention de quatre ambulances, du SMUR, de trois patrouilles de la Police Riviera, de quatre patrouilles de la Gendarmerie, d'un spécialiste de la police scientifique et de plusieurs enquêteurs de la police de Sûreté.

