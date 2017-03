Deux militaires suisses non armés seront envoyés en Tunisie dans le cadre de la Mission d'appui de l'ONU en Libye (MANUL). Le Conseil fédéral a autorisé vendredi cette mission dans le domaine du déminage.

Les deux spécialistes de la gestion des informations travailleront à optimiser la base de données et à former des collaborateurs locaux. Cette phase préparatoire vise à planifier avec précision les activités de déminage dans l'optique du retour de la MANUL sur le sol libyen.

L'engagement, limité à deux ans par le gouvernement, s'inscrit dans le cadre du service de promotion de la paix et se déroulera exclusivement en Tunisie. Pour le Conseil fédéral, 'la stabilisation de la Libye sert les intérêts suisses en matière de politique étrangère et de sécurité'.

La MANUL a été créée en 2011 pour garantir la transition démocratique, promouvoir l'Etat de droit et les droits de l'homme, contrôler les armes et le matériel militaire en circulation, et soutenir les efforts de bonne gouvernance. Une large partie du territoire libyen est polluées par des mines, des ratés et des munitions abandonnées.

/ATS