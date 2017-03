Un accident de motoneige fait trois blessés, dont un enfant

Une motoneige avec deux adultes et un enfant a quitté la route et heurté des arbres dans la région de Belalp (VS). L'enfant de 5 ans a été grièvement blessé et héliporté à l'hôpital de l'Île à Berne.

Les deux adultes, âgés de 37 et de 35 ans ont également été hélitreuillés et acheminés à l'hôpital de Viège, indique samedi la police cantonale valaisanne. Les victimes sont valaisannes et domiciliées dans la région.

L'engin tractait un traîneau. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident.

/ATS