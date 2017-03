Créer des ponts entre malades et bien-portants

Les malades mènent souvent une vie active malgré leur handicap. Ils sont source d'enseignement, estime la présidente de la Confédération Doris Leuthard pour qui la Journée des malades est l'occasion de jeter des ponts entre les gens quel que soit leur état de santé.

Qu'ils travaillent, soient actifs comme bénévoles ou se consacrent à leur famille, ces personnes atteintes dans leur santé veulent être traitées comme les autres, sans pitié, a relevé Doris Leuthard dans son allocution radio-télévisée dimanche à l'occasion de Journée des malades 2017.

C'est aux personnes en bonne santé de leur accorder de l'attention et d'aller à leur rencontre. Cela vaut dans la vie privée mais aussi dans le monde du travail. 'Créons un cadre qui ne stigmatise pas la maladie et n'exclut pas ceux qui en sont atteints', a déclaré la ministre.

Servir d'exemples

Les malades doivent faire preuve d'une volonté hors du commun pour prendre une part active à la vie et surmonter leurs souffrances morales ou physiques. Mais ils peuvent aussi nous servir d'exemples, selon la conseillère fédérale.

'Les malades peuvent nous apprendre à fixer des priorités, à être patients et à rester calmes, à prendre notre temps et à avancer pas à pas', a énuméré la démocrate-chrétienne. Elle invite les bien-portants à ne pas fermer les yeux mais à intégrer ces personnes dans notre vie et note quotidien.

La présidente a remercié le personnel soignant, les familles, amis mais aussi les entreprises et administrations publiques qui contribuent à aider les malades à se sentir respectées dans la vie active.

