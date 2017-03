Observer et annoncer le retour des oiseaux migrateurs

Les oiseaux migrateurs sont bientôt de retour en Suisse. BirdLife Suisse invite la population à observer et annoncer l'arrivée des 'messagers du printemps'. Cette opération est réalisée dans le cadre du projet européen 'Spring Alive'.

C'est la douzième fois que le retour des oiseaux migrateurs est observé dans une cinquantaine de pays européens et africains, a indiqué lundi BirdLife. La population est invitée à annoncer l'arrivée de cinq espèces d'oiseaux: cigogne blanche, hirondelle rustique, coucou gris, martinet noir et guêpier d'Europe.

Les premiers à arriver sont les cigognes. Plusieurs ont déjà été observées sur leurs nids en Suisse. Il s'agit toutefois en partie d'oiseaux qui n'ont pas quitté le pays pendant l'hiver.

BirdLife Suisse dispose de trois sièges: Zurich, Cudrefin (VD) et Magadino (TI). L'association, qui s'engage pour la conservation de la biodiversité, en particulier des oiseaux, compte plus de 63'000 membres. Elle gère deux centres-nature à La Sauge (VD) et au marais de Neerach (ZH).

www.birdlife.ch/fr/springalive

/ATS