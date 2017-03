Il y a cinq ans, 28 personnes, dont 22 enfants, perdaient la vie dans un tunnel en Valais

Cela fera cinq ans lundi que 28 personnes, dont 22 écoliers belges et néerlandais, perdaient la vie dans un accident de car à Sierre (VS). Aujourd'hui, personne n'a oublié, même si aucune commémoration officielle n'est prévue en Suisse.

C'était un mardi soir peu après 21h00. Un autocar belge dévie de sa trajectoire dans le tunnel de l'autoroute A9 à la hauteur de Sierre et percute frontalement un mur en béton à l'extrémité d'une place d'évitement.

Le bilan est effroyable: 28 morts, dont 22 enfants, et 24 enfants blessés. Le car transportait deux classes des villes flamandes de Lommel et d'Heverlee (B) après des vacances de neige passées à St-Luc (VS), dans le Val d'Anniviers.

Liens tissés

Neuf corporations de sauveteurs interviennent sur place. Ils parviennent à sauver 24 vies. Depuis, beaucoup d'entre eux, sinon tous, gardent des images du drame gravées en eux. 'On en reparle encore de temps à autre', confie à l'ats Reynold Favre, chef des pompiers de Sierre.

Certains secouristes ont tissé des liens avec quelques familles endeuillées. Ils communiquent par courrier ou via les réseaux sociaux. 'Certaines familles viennent à Sierre et demandent à se rendre dans le tunnel. On les accompagne', poursuit Reynold Favre.

Rituel annuel

Le chef des pompiers de Sierre garde personnellement contact avec plusieurs familles qui ont perdu un enfant dans le drame. 'J'ai quelques échanges écrits par année. Mais avec le temps, ça va en diminuant'.

Depuis 2013, Reynold Favre et quelques collègues se recueillent chaque 13 mars au-dessus du tunnel, sur l'emplacement et à l'heure même de l'accident. 'Chaque secouriste a son propre rituel. Celui qui dit qu'il n'y pense plus, je ne le crois pas', lâche le chef des pompiers sierrois.

Lieux de mémoire

A Sierre, les autorités n'organisent pas de commémoration officielle cette année. 'En 2015, nous avons inauguré un mémorial en présence des familles et des autorités suisses, belges et néerlandaises. Nous voulions justement offrir un espace de souvenir et de recueillement permanent au-dessus de l'endroit de l'accident à toutes les personnes touchées par le drame', rappelle Jérôme Crettol, secrétaire communal à Sierre.

St-Luc a commémoré le drame en 2013: sur les hauts du village valaisan, un rocher provenant de la montagne du Thounot a été installé muni d'une plaque rappelant les prénoms des enfants décédés dans l'accident.

En Belgique, une courte cérémonie du souvenir aura lieu lundi à Lommel, a indiqué à l'ats la commune. Elle se déroulera dans le respect de l'intimité des familles en fin de journée au mémorial érigé près de l'école.

/ATS