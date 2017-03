Les araignées mangent 400 à 800 millions de tonnes par an

Les proies mangées par les araignées au niveau planétaire, des insectes en grande partie, représentent 400 à 800 millions de tonnes par an, ont calculé des chercheurs bâlois et suédois. Une fonction régulatrice chiffrée pour la première fois.

Avec plus de 45'000 espèces et une densité pouvant atteindre 1000 individus au mètre carré, les araignées font partie des prédateurs les plus variés et les plus répandus. Des zoologues des universités de Bâle et de Lund (S) ont voulu calculer leur importance écologique.

Résultats: la communauté planétaire des araignées, qui représente 25 millions de tonnes, engloutit entre 400 et 800 millions de tonnes par an, à 90% des insectes et des collemboles. Les grosses araignées tropicales mangent aussi occasionnellement des petits vertébrés, grenouilles, lézards, poissons, oiseaux et chauves-souris notamment.

A titre de comparaison, l'humanité consomme 400 millions de tonnes de viande et de poisson par an, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les cétacés des mers du globe, eux, engloutissent bon an mal an 280 à 500 millions de tonnes de biomasse.

Ces travaux montrent pour la première fois de manière chiffrée que les araignées, avec les fourmis et les oiseaux par exemple, contribuent à l'équilibre planétaire en réduisant de manière significative les populations d'insectes, souligne Martin Nyffeler, premier auteur de ces travaux, cité mardi dans un communiqué de l'Université de Bâle. Cette recherche est publiée dans la revue 'Science of Nature'.

