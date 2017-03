Un lynx vaudois déplacé en Allemagne

Arcos, Aira et B449, deux mâles et une femelle lynx, ont été capturés dans la région de Baulmes et à Juriens, dans le Jura vaudois. Le premier vient d'être relâché dans le sud de l'Allemagne. Les deux autres pourraient le rejoindre, ou gagner l'Autriche.

Le 7 mars dernier, Arcos a été relâché dans la réserve de biosphère du Palatinat, région située à cheval sur l'Allemagne et la France, a annoncé mercredi l'Etat de Vaud. Ce mâle vigoureux de 25 kilos, équipé d'un collier émetteur, a été libéré dans un massif forestier.

'C'est une belle bête. Les mâles atteignent au maximum une trentaine de kilos', a expliqué à l'ats Frédéric Hofmann, chef de section à la Direction générale de l'environnement.

En quarantaine

Les deux autres lynx, la femelle Aira et B449, sont encore en observation dans la station de quarantaine de Goldau (SZ). Car avant de les déplacer, il convient de s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs de maladies. Un animal provenant de la partie nord du Jura était atteint du virus de l'immunodéficience féline.

Les démarches pour les captures ont débuté en janvier. Tout d'abord par la recherche de proies en collaboration avec les chasseurs. Puis par la pose de cages. Arcos a été attrapé le 25 février dans une cage près de Baulmes, suivi de Aira, le 2 mars. Enfin, B449 a été piégé sur proie le 7 mars dernier, à Juriens.

Populations viables

Ces captures font partie de programmes européens visant à rétablir des populations viables de lynx dans différentes régions d'Europe. Le projet en Rhénanie-Palatinat prévoit d'y relâcher d'ici 2020 dix lynx provenant des Carpates et dix lynx issus du Jura suisse. En 2016, un premier lâcher de trois jeunes lynx de Slovaquie a pu être réalisé.

Le sort des deux lynx encore en quarantaine à Goldau reste indécis: 'ils pourraient rejoindre le sud de l'Allemagne. Mais il est aussi possible qu'ils partent pour le parc national de Kalkalpen, en Autriche', a expliqué à l'ats M. Hofmann.

Autres cantons

Les prochains prélèvements de lynx devraient en principe provenir d'autres régions suisses. Vaud abrite une trentaine de lynx adultes, dont plus de la moitié dans le Jura. 'Nous allons provisoirement passer la main à d'autres cantons, car nous ne pouvons pas délocaliser plus de 10% de nos effectifs. Nous risquerions de péjorer la pérennité de la population en place', a expliqué M. Hofmann.

Il existe une densité relativement importante de lynx dans l'arc jurassien, plus particulièrement dans le Jura-sud. Les animaux déplacés seront suivis, grâce à la pose d'un collier émetteur. Cela permettra de vérifier s'ils se sont bien intégrés dans leur nouvel environnement et s'ils se sont reproduits.

