Deux hommes grièvement blessés lors d’une explosion à Lugnorre (FR)

Une explosion à Lugnorre (FR), au bord du lac de Morat, a fait deux blessés graves. L'accident, survenu samedi vers 16h50, s'est produit dans un atelier de machines agricoles. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la déflagration.

Alertés, les secours ont porté assistance à deux jeunes gens grièvement brûlés par la déflagration. L'un d'eux, qui se trouvait encore à l'intérieur du bâtiment, a été pris en charge par la REGA et transporté à l'hôpital universitaire de Zurich. Le second a été héliporté au CHUV à Lausanne. Les victimes étaient respectivement âgées de 16 et 22 ans.

D'après les premières investigations, le fils du propriétaire des lieux ainsi qu'un ami étaient en train de meuler une armoire métallique dans un mur lorsque celle-ci a explosé, indique dans un communiqué la police cantonale fribourgeoise.

Evacuation

Par mesure de précaution, la police a fait évacuer les neuf habitants des trois maisons voisines, écrit-elle dans son texte publié dans la nuit de samedi à dimanche.

Dépêché sur place le NEDEX (Neutralisation, enlèvement, détection d'engins explosifs) a confirmé 'que la zone était sécurisée et qu'il n'y avait plus de risque d'explosion', complètent les forces de l'ordre dans leur communiqué. Les neuf habitants devraient pouvoir regagner leur logement durant la journée. Le centre du village a été rouvert à la circulation après minuit.

Au total, une centaine de personnes sont intervenues sur les lieux de l'accident, dont une cinquantaine de sapeurs-pompiers.

/ATS