Revue de presse du dimanche 19 mars 2017

La réforme de la prévoyance vieillesse se taille la part du lion dans la presse dominicale. Les demandes d'asile et les vélos électriques sont également thématisés.

Selon la NZZ am Sonntag, plusieurs 'politiciens connus issus du PDC, PBD et des Vert'Libéraux' pensent déjà à une nouvelle réforme, touchant en particulier à l'augmentation de l'âge de la retraite. Une intervention du conseiller aux Etats PDC Peter Hegglin, qui souhaite lier cet âge à l'espérance de vie, est pendante.

Cette discussion est à long terme nécessaire, renchérit Andreas Dummermuth, président de la conférence des caisses cantonales de compensation, interrogé par les journaux Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag. Il plaide par ailleurs pour 'un nettoyage de printemps au sein de l'AVS', après la mise en place de cette réforme de la Prévoyance vieillesse 2020. Pour lui, certaines prestations sont aujourd'hui désuètes et doivent être repensées comme celles des allocations familiales ou des retraites des veuves et des orphelins.

De son côté, le président du PS Christian Levrat va organiser en avril une votation interne, afin de rassembler la base du parti derrière la réforme pour la votation populaire du 24 septembre, rapportent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Jusqu'à présent seules deux consultations de ce genre ont eu lieu dans l'histoire du PS et la dernière portait sur... le passage de la retraite des femmes à 64 ans.

Les socialistes comptent aussi s'attaquer aux caisses de pension et aux assurances-vie, lors de la session d'été, indique le SonntagsBlick. Selon eux, elles s'octroient trop d'argent au lieu d'en faire profiter les assurés. Elles doivent 'enfin rendre leurs dépenses administratives transparentes et diminuer cette part à un niveau raisonnable'.

SonntagsBlick: Parmi les quelque 27'000 demandes d'asile déposées en Suisse en 2016, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) en a analysé 5202. Il a recommandé un refus pour 14 d'entre elles, invoquant des risques pour la sécurité, écrit le SonntagsBlick. Le journal alémanique s'appuie sur un rapport de l'Office fédéral de la police (FEDPOL). Au total, depuis 2010, 41 dossiers ont subi le même sort. Dans ce cas, les personnes concernées reçoivent une décision de renvoi et doivent théoriquement quitter le territoire. Si cela n'est pas possible, les requérants sont admis provisoirement et le cas échéant placés sous surveillance policière.

Le Matin Dimanche: La plaque d'immatriculation la plus chère de Suisse - VS 1 - a été acquise en signe de protestation. Otto Ruppen qui a déboursé 106'100 francs mardi est en litige avec l'Etat du Valais pour des raisons de propriétés à Stalden (VS) où se situe son entreprise de construction et de transports, révèle Le Matin Dimanche. L'entrepreneur ne compte pas s'arrêter là: il a prévu de construire un mémorial de cinq mètres de haut surmonté d'un drapeau valaisan en métal sur lequel sera fixé la fameuse VS 1. Il compte aussi acquérir toutes les autres plaques mises aux enchères par l'Etat.

SonntagsZeitung: Le nombre de vélos électriques vendus en Suisse est en constante augmentation depuis 2006. Il y a dix ans, 3181 pièces avaient été écoulées. En 2016, 75'665 e-bikes ont été mis en circulation, constate la SonntagsZeitung. Au total, 400'000 deux-roues électriques filent dans les rues helvétiques. Revers de cette hausse: les accidents liés à ces bicyclettes sont également en augmentation. Les retraités sont particulièrement touchés. Un accident sur quatre implique une personne de plus de 65 ans.

/ATS