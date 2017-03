Le printemps astronomique a débuté lundi

La météo ne laisse planer aucun doute: le printemps est arrivé. Pour les astronomes, il a débuté officiellement lundi à 11h28, moment de l'équinoxe. A cet instant précis, le soleil a traversé l'équateur céleste du sud vers le nord.

En théorie, soit sans nuages et sans montagnes faisant obstacle, le soleil brillerait pendant douze heures et dix minutes, a indiqué SRF Meteo. Jusqu'au jour le plus long de l'année le 21 juin, la durée d'ensoleillement s'allongera, en théorie toujours, à 16 heures. Ce sera alors le début de l'été.

Cette année, la Suisse a vécu son premier jour estival avant même le début du printemps: il a fait 25 degrés dans la plaine de Magadino (TI) dimanche après-midi. Le 19 mars entre ainsi dans les statistiques comme premier jour d'été en 2017. Selon les météorologues, on peut parler de journée estivale dès que le thermomètre affiche 25 degrés.

Signe animalier

Un autre signe, toutefois moins scientifique, qui ne trompe pas nous vient du parc animalier de Goldau (SZ). L'ourse Evi a fait ses premiers besoins après son hibernation, a fait savoir le parc. L'animal est déjà à la recherche de nourriture.

/ATS