Signes religieux: le Conseil fédéral s'en remet aux cantons

La Suisse ne suivra pas le modèle français. Le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de légiférer sur l'affichage et le port de symbole religieux dans les édifices publics. Selon lui, la majeure partie des conflits peut être résolue sans intervention des tribunaux.

Les autorités communales et cantonales ou encore les institutions appelées à intervenir sont en général parfaitement à même de trouver des solutions pragmatiques. Elles connaissent les réalités locales et disposent de nombreuses possibilités pour prévenir ou désamorcer les conflits directement avec les personnes concernées, note le gouvernement dans un rapport demandé par le Parlement.

Ces approches sont bien plus efficaces que les réglementations rigides, en conclut le Conseil fédéral qui rappelle en outre que les rapports entre l'Eglise et l'Etat relèvent en Suisse des cantons. Ce fédéralisme 'est profondément ancré dans nos traditions et 'il a largement fait ses preuves'.

Dans les rares cas où un tribunal doit intervenir, celui-ci parvient par ailleurs généralement à trouver un bon équilibre entre les libertés fondamentales individuelles et l'intérêt de la société. Les cantons, les communes et les institutions s'appuient sur la jurisprudence, notamment du Tribunal fédéral, pour élaborer des guides pratiques.

