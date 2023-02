2022 a été une bonne année pour plus de la moitié des Suisses

Plus de la moitié des Suisses disent être satisfaits de l'année passée, selon un sondage de l'institut de recherche Link diffusé mardi. 59% des personnes interrogées jugent l'année écoulée plutôt bonne ou très bonne.

En revanche, pour 15% des sondés, elle a été mauvaise ou très mauvaise. Les 26% restants affirment que 2022 n'a été ni mauvais ni bon.

L'institut Link a interrogé en janvier 1238 personnes de toute la Suisse en tenant compte de l'âge, du sexe et de la région. Alors que 80% des Suisses s'étaient déclarés heureux en janvier 2022, ils étaient 83% un an plus tard.

En Allemagne, seuls 31% des sondés ont indiqué qu'ils jugeaient l'année 2022 plutôt bonne ou très bonne, note Link. Les Allemands n'étaient en outre que 65% à se dire heureux en 2023, contre 61% en 2022.

Une autre différence, au niveau de l'argent, ressort également entre la Suisse et l'Allemagne. 39% des Suisses ont déclaré en janvier 2022 ne pas connaître de soucis à cause de l'argent, contre 41% en 2023. Outre-Rhin, la proportion atteignait 25% en 2022 et 21% en 2023.

Le sentiment de satisfaction au travail a augmenté en Suisse entre 2022 et 2023, passant de 75% à 82%, précise Link. Même constat en ce qui concerne l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui croît également de sept points entre 2022 et 2023, à 76%.

/ATS