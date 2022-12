La grippe gagne du terrain en Suisse

La grippe revient en force en Suisse. Dans la semaine du 26 novembre au 2 décembre, l'Office fédéral de la santé publique a compté 89 consultations pour des affections grippales pour 100'000 habitants, contre 52 la semaine précédente.

L'épidémie de grippe a débuté un peu plus tôt cette année, explique l'OFSP lundi dans son bulletin. La tranche d'âge la plus touchée est celle des 15-29 ans. Le nombre de consultations pour suspicion de grippe est le plus faible chez les enfants de moins de 4 ans.

Le taux de consultations le plus élevé (158 pour 100'000 habitants) revient à la région de surveillance Grisons/Tessin. Le taux le plus bas (63) est enregistré dans la région Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure.

/ATS