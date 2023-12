2023 deuxième année la plus chaude depuis le début des mesures

L'année 2023 a été trop douce d'environ 1,5 degré, ce qui en fait la deuxième année la plus chaude depuis le début des mesures, après 2022. De plus, le temps a été globalement un peu trop humide et trop ensoleillé, avec de grandes différences selon les mois.

L'année 2023 a été exceptionnellement douce et se classe, avec un écart d'environ 1,5 degré par rapport à la moyenne à long terme 1991-2020, en deuxième position depuis le début des mesures en 1864. Seule l'année précédente a été encore un peu plus douce, a indiqué jeudi MeteoNews dans un communiqué.

Avec un écart de plus de 2 degrés, les mois de juin, septembre et octobre ont été exceptionnellement chauds. Le mois de septembre a été de loin le plus chaud depuis le début des mesures, le mois d'octobre se classant en deuxième position.

L'automne a également été le deuxième le plus chaud jamais mesuré, l'été se classant en cinquième position. Dans l'ensemble, la plupart des mois de cette année ont été supérieurs à la norme de 1991 à 2020.

/ATS