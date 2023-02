L'approvisionnement en médicaments vitaux est « problématique »

La pénurie de médicaments s'aggrave en Suisse. L'Approvisionnement économique du pays (AEP) juge désormais la situation 'problématique'. Des mesures sont à l'étude.

La liste des médicaments indisponibles ou disponibles seulement en quantité limitée est longue. Paracétamol, aspégic, sirops pour enfant, mais aussi antibiotiques, comme l'amoxicilline, ou encore stylos d'adrénaline auto-injectables en font partie.

La situation n'est pas nouvelle. Elle se dégrade depuis des années, peut-on lire sur le site de l'AEP. En 2022, plus de 150 demandes ont été déposées pour aller piocher dans les réserves obligatoires. Un nombre jamais atteint auparavant. Et celles-ci ont été utilisées dans environ 120 cas.

Pharmacies et cabinets aussi touchés

Les difficultés se sont encore accentuées ces dernières semaines. Outre les hôpitaux, les pharmacies et les cabinets médicaux sont également touchés, relève mercredi le Conseil fédéral, après avoir été informé de la situation.

Or il est plus difficile d'influer sur le secteur ambulatoire que sur le secteur hospitalier, selon l'AEP. En cause: le nombre plus grand de prestataires et l'absence de contrôle direct des grossistes.

Pour l'AEP, plusieurs facteurs sont à l'oeuvre. La pénurie d'antibiotiques est mondiale. Elle a été massivement aggravée à cause de la pandémie de Covid-19 et des perturbations de production causées par les confinements, notamment en Chine. Une telle pénurie, conjuguée à une forte vague de contaminations, fait que l'offre ne suffit plus à couvrir la demande, même en Suisse.

Il est également plus difficile de trouver des substituts pour les médicaments concernés, étant donné le nombre croissant de retraits du marché. Les difficultés d'approvisionnement touchent aussi toujours plus souvent des produits, ayant un caractère de monopole.

Task force créée

De premières mesures ont déjà été prises pour gérer les perturbations. Une task force a été créée. Elle concentre ses efforts sur les mesures susceptibles d'être mises en œuvre et de déployer leurs effets rapidement. Ces mesures ne peuvent toutefois au mieux que détendre la situation ponctuellement.

Des mesures à moyen et long terme sont en train d'être évaluées. Elles visent avant tout à détecter les perturbations plus rapidement et à plus large échelle, à faciliter la gestion de ces perturbations et à améliorer les conditions régissant le marché.

/ATS