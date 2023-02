Les Jeunes Verts ont déposé leur initiative environnementale

Les Jeunes Verts ont déposé plus de 105'000 signatures en faveur de leur initiative pour la responsabilité environnementale mardi après-midi à la Chancellerie fédérale. La protection de l'environnement doit devenir une priorité inscrite dans la Constitution.

'Le soleil de cet après-midi pourrait nous endormir, nous donner envie de nous prélasser sur une terrasse mais c'est tout le contraire. Car nous sommes le 21 février. Et il n'est pas normal qu'il fasse plus de 10 degrés', a martelé Margot Chauderna, coprésidente du parti, lors de l'usuelle cérémonie de dépôt des signatures sur la terrasse du Palais fédéral.

Un an et demi après son lancement en août 2021, l'initiative pour la responsabilité environnementale a récolté plus de signatures que nécessaires. 'Le Parlement ne peut plus nous ignorer', a lancé Margot Chauderna.

Le texte est notamment soutenu par une large alliance de partis et d'organismes dont les Verts, le PS, la Jeunesse socialiste suisse, Greenpeace, l'Association des petits paysans et les Aînées pour le climat. En avril dernier, 83 scientifiques suisses ont également exprimé leur soutien dans une déclaration.

Respect des limites naturelles

Pour rappel, les Jeunes Verts souhaitent que la protection de l'environnement devienne une priorité inscrite dans la Constitution. Ils demandent que l'économie soit contrainte d''opérer dans les limites de la planète'.

Le comité d'initiative laisse délibérément ouverte la question de la mise en oeuvre exacte de l'initiative mais exige que cela soit fait 'de manière socialement acceptable' dans un délai de 10 ans.

