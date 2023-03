Mieux protéger les personnes handicapées contre les discriminations

Les personnes en situation de handicap doivent être mieux protégées contre les discriminations. Elles doivent accéder plus facilement au monde du travail ou à des logements adaptés. Le Conseil fédéral présente sa stratégie 2023-2026 en faveur de ces personnes.

Près de 1,8 million de personnes vivent en Suisse avec un handicap. Elles doivent pouvoir vivre de manière aussi autonome que possible et participer sur un pied d'égalité avec les autres à la vie publique, économique et sociale, estime vendredi le gouvernement.

Il souhaite promouvoir l'égalité des personnes sourdes en reconnaissant la langue des signes dans les trois langues officielles.

De manière plus globale, il salue déjà les efforts consentis ces dernières années concernant l'adaptation des bâtiments et des transports publics. Mais le travail n'est pas terminé : l'accessibilité doit encore être facilitée dans quatre domaines. « Les personnes handicapées continuent d'être désavantagées dans leur vie quotidienne », note le Conseil fédéral.

Monde du travail et services

Il pointe d'abord le monde professionnel. Quelque 25'000 personnes handicapées travaillent dans des ateliers protégés. Bénéficiant généralement d'une rente AI, elles sont exclues du marché du travail général ou occupent moins souvent des postes qui correspondent à leurs compétences. En outre, elles sont davantage exposées à la violence et au harcèlement au travail.

Les employeurs doivent prendre des mesures pour permettre aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité lucrative comme les autres, estime le gouvernement. Il faut par exemple lutter contre les préjugés à l'embauche et adapter les outils de travail.

Dans le domaine des services, il convient d'agir en matière d'inclusion numérique. Les autorités comme les prestataires privés doivent en outre permettre un meilleur accès aux prestations bancaires, de conseil ou de soins.

Logement

Des mesures doivent aussi être prises en matière de logement. En Suisse, environ 150'000 personnes handicapées vivent en institution, par exemple dans des foyers ou des maisons de retraite, relève le gouvernement.

Ces personnes ne peuvent pas forcément choisir librement leur lieu de vie. Elles doivent pouvoir trouver des logements accessibles et abordables. Le recours à des équipements ou à des prestations, comme l'assistance personnelle, doit également être facilité.

Droits civils

Un accent doit enfin être mis sur les droits civils des personnes en situation de handicap. Celles-ci doivent pouvoir participer aux débats de société et aux décisions politiques. « Seules les personnes qui jouissent de cette possibilité se sentent prises au sérieux et membres à part entière de la société et de la collectivité », souligne le Conseil fédéral.

Différentes options doivent être évaluées, telles que la prise de décision assistée. Il convient également d'analyser la curatelle de portée générale.

Le Département fédéral de l'Intérieur (DFI) doit présenter une modification de la loi sur l'égalité pour les handicapés d'ici la fin de l'année. Le gouvernement envisage des programmes concrets, élaborés en collaboration avec la société civile, en complément de la loi.

/ATS