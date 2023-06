Environ 1,2 million de mètres cubes de débris à Brienz (GR)

L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) a survolé avec un drone la masse d'éboulis qui est tombée à Brienz (GR) et a effectué une première mesure. Environ 1,2 million de mètres cubes de roches se sont détachés, ont déterminé les experts.

Les experts avaient indiqué vendredi devant les médias à Tiefencastel (GR) que deux tiers du volume de roche concerné s'étaient détachés. Il n'y avait cependant pas encore eu jusqu'ici de données précises.

Un trou, qui atteint jusqu'à 50 mètres de profondeur, est désormais visible à l'endroit de l'effondrement, a indiqué la commune d'Albula samedi matin via Twitter.

Nouveau survol en hélicoptère

On ne sait pas encore si le reste de la masse rocheuse tombera également. Les géologues ont relevé vendredi que la situation sur la montagne était étonnamment calme et qu'il n'y avait pas eu de gros éboulements.

Les masses d'éboulis ne sont cependant pas encore stables, ont mis en garde les experts. Ceux-ci ont souligné le risque de laves torrentielles en cas de précipitations.

Des données fiables provenant des systèmes de mesure faisaient encore défaut samedi matin, a précisé à Keystone-ATS le porte-parole de la commune d'Albula, Christian Gartmann. Les systèmes doivent encore 's'habituer' à la nouvelle situation, a-t-il relevé.

Samedi matin, des géologues ont à nouveau survolé la zone en hélicoptère. Le cône de déjection sur la route ensevelie en direction de Lenzerheide atteint par endroits jusqu'à 15 mètres de hauteur.

Trafic rétabli

Les habitants de Brienz doivent continuer à prendre leur mal en patience. Le village était toujours fermé samedi, mais les experts sont certains que les habitants de Brienz pourront revenir et que le village restera habitable à long terme.

Depuis samedi matin, les trains des Chemins de fer rhétiques circulent également à nouveau selon l'horaire. La ligne de train plus bas dans la vallée avait dû être interrompue vendredi en raison du déclenchement de la 'phase bleue'. Mais comme il n'y a désormais plus de risque d'éboulement, les trains et les voitures peuvent à nouveau passer en dessous de la zone interdite.

/ATS