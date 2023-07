Dizaines de milliers d'éclairs et rafales de plus de 100 km/h

Un nombre inhabituellement élevé d'éclairs ont déchiré le ciel suisse dans la nuit de mardi à mercredi. Meteonews a annoncé plus de 50'000 éclairs, plus du double que le record de l'an passé.

La dernière fois qu'un nombre aussi important d'éclairs a été comptabilisé en 24 heures, c’était le 28 juin 2021. Jusqu'à mercredi matin 05h00, le service météorologique Meteonews a annoncé 7365 éclairs dans le canton de Berne, 6268 éclairs dans le canton de Zurich et 5526 éclairs dans le canton de Vaud.

Les orages dans la nuit de mardi à mercredi ont aussi apporté des rafales parfois tempétueuses, dépassant les 100 km/h en plaine. En Suisse romande, on retiendra 104 km/h à Bière (VD) et 108 km/h à Fahy (JU), précise l'Office fédéral de météorologie MétéoSuisse. En Suisse alémanique, les plus fortes rafales ont été mesurées à la station de l'Uetliberg (ZH) avec 144 kilomètres par heure (km/h). Dans certaines régions, il a en outre grêlé.

/ATS