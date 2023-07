Le bois du Petit-Château a lourdement souffert à La Chaux-de-Fonds

Le parc de Muzoo, que les Chaux-de-Fonniers continuent d'appeler le bois du Petit-Château, a été durement touché par la tempête qui a frappé la Métropole horlogère lundi et qui a causé un mort. Des dizaines d’arbres centenaires y ont été mis à terre.

L'endroit, qui comprend le Vivarium de longue date, intègre, depuis la fin de l'an dernier, dans un bâtiment adjacent, le Musée d'histoire naturelle. C’est un des lieux les plus emblématiques de la ville de La Chaux-de-Fonds, bien connu dans la région. Il tient à cœur à ses habitantes et habitants, toutes générations confondues.

L'ensemble est fermé jusqu'à nouvel avis après l'événement météo d'une rare violence de lundi en fin de matinée qui a balayé les Montagnes neuchâteloises, avec des vents de plus de 200 km/h. Dès la fin de l'après-midi, dans un communiqué signé de son directeur Xavier Huther, l'institution évoquait être 'lourdement touchée'.

Arbres brisés ou déracinés

De nombreux arbres ont été brisés ou déracinés. Quelques enclos sont également endommagés. 'Aucun animal ne s'est échappé, aucun n'a été blessé', précise Xavier Huther dans un article paru jeudi dans Arcinfo. Les bâtiments du musée et du vivarium, eux, ont été épargnés par la tempête, s'étonne le directeur.

'C’est complètement dingue, même sur la terrasse de la cafétéria, il y a des endroits qui étaient secs. Le mobilier, les parasols n’ont pas bougé', note Xavier Huther. 'Il faudra trouver des équipes capables de venir épauler celles de Muzoo pour reconstruire les abris, le pont. Ce sera évidemment plus long pour les arbres.'

Tous les parcs

'Il faudra aussi s’habituer à un zoo qui n’aura plus la même morphologie en termes d’arborisation', ajoute Xavier Huther dans les colonnes du quotidien neuchâtelois. Au-delà du Muzoo et du zoo du bois du Petit-Château, les parcs des Musées, des Crêtets et Gallet, sont méconnaissables, un nombre incalculable d'arbres étant à terre.

Ces lieux de détente restent inaccessibles, de même que le carillon du parc des Musées. Les équipes de déblaiement et de réparation des infrastructures sont à l'oeuvre depuis lundi après-midi, avec rien que pour la journée de mercredi quelque 500 personnes mobilisées, pour un labeur qui prendra des semaines, selon les autorités.

Dans ce contexte, les trois musées du parc des Musées, le Musée international d’horlogerie, ceux des beaux-arts et d’histoire, sont aussi fermés jusqu’à nouvel ordre pour raison de sécurité. Mercredi, le Conseil communal a annoncé, en accord avec les organisateurs, l'annulation de la Plage des Six Pompes et de la fête du 1er août.

