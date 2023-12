Nez rouge à Noël: des centaines de personnes rentrées en sécurité

Des centaines de personnes ont pu être rapatriées à bon port à Noël les 24 et 25 décembre grâce aux 780 bénévoles de l'opération Nez rouge. Celle-ci reprendra de plus belle à Nouvel An.

Depuis le 30 novembre, 4330 bénévoles sont déjà entrés en action, a indiqué Nez Rouge dans un communiqué mardi. Ils ont effectué 5030 trajets et raccompagné 9500 personnes chez elles dans toute la Suisse. Tous les chiffres sont en hausse par rapport à 2022.

Cette idée de reconduire chez elles les personnes qui ont bu pendant les Fêtes est née au Canada avant d'essaimer en Suisse il y a une trentaine d'années, d'abord dans le canton du Jura.

Désormais toute la Suisse est couverte par les conducteurs bénévoles à l'exception du Haut-Valais et d'une partie des Grisons. Les cantons qui ont le plus fait appel à Nez Rouge depuis la fin novembre sont Argovie avec plus de 1600 personnes raccompagnées et 33'933 km parcourus, suivi de Vaud, Valais et Lucerne avec chacun environ 700 personnes reconduites et près de 20'000 km au compteur.

www.nezrouge. ch

/ATS