29,7 milliards pour la formation et la recherche

La formation, la recherche et l'innovation (FRI) doivent bénéficier d'une enveloppe totale de 29,7 milliards de francs pour la période 2025-2028. Le Conseil fédéral a ouvert vendredi la consultation à ce sujet. Le délai court jusqu'au 24 septembre.

Le succès de la Suisse tient notamment à un encouragement fiable et à long terme de la formation, de la recherche et de l'innovation, estime le gouvernement dans un communiqué. Selon le bilan provisoire de la période de financement 2021-2024, le système FRI suisse est, dans l'ensemble, bien positionné et compétitif au niveau international.

Toutefois, le pôle économique et de recherche suisse doit faire face à la pression internationale, c'est pourquoi ce domaine est une des priorités pour la nouvelle période. La formation professionnelle et dans les hautes écoles en est une autre, de même que la formation continue, dans un contexte de pénurie de personnel qualifié.

