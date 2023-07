A 22 ans, la moitié des jeunes ont quitté le foyer familial

La moitié des jeunes de 22 ans n'habitent plus chez leurs parents, indiquent des chiffres de l'office fédéral de la statistique (OFS), mais la tendance est de rester plus longtemps au domicile familial. Les femmes déménagent sensiblement plus tôt que les hommes.

A 20 ans, 32% des femmes ont quitté le domicile familial contre 23% des hommes, indique l'OFS dans une étude publiée mercredi. Cet écart se creuse encore pour les jeunes de 25 ans: 83% des filles ne vivent plus avec au moins un de leurs parents alors que ce n'est le cas que de 65% des fils.

Cette différence, qui reste perceptible, baisse cependant légèrement avec l'âge. Elle atteint 7 points de pourcentage pour les individus de 30 ans (97% pour les femmes, 90% pour les hommes).

L'OFS a également pointé des différences régionales. Les jeunes italophones quittent la maison notoirement plus tôt (35% sont partis à 20 ans) que les Alémaniques (27%), les Romands se situant entre deux avec 30%. L'OFS s'explique cette différence par le fait que les italophones sont nombreux à quitter le nid familial pour partir étudier dans une haute école.

