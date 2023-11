Abus sexuels: un chanoine écarté au lycée-collège de Saint-Maurice

Une enquête de la RTS met en cause le père-abbé par intérim de l'abbaye de Saint-Maurice (VS) pour des faits d'abus sexuels. Enseignant de grec et latin au lycée-collège, il ne donnera plus de cours 'jusqu'à l'établissement des faits'.

'Nous prenons ces révélations avec sérieux et empathie pour les victimes', a réagi lundi matin le chef du service de l'enseignement Jean-Philippe Lonfat auprès de Keystone-ATS. Le lycée-collège de Saint-Maurice est en mains publiques depuis la signature d'une convention entre l'Etat et l'abbaye en septembre 2021.

'Le chef du Département de l’économie et de la formation et le chef du service de l’enseignement ont rencontré les autorités de l'abbaye et celles du collège et demandé à ce que le chanoine ne donne plus de cours jusqu'à l'établissement des faits', a précisé Jean-Philippe Lonfat. La décision a été communiquée à l'entier du corps estudiantin et professoral lundi matin.

Dans ce courrier, signé par le recteur du lycée-collège, on peut notamment lire: 'la direction du collège fait part à toute personne qui aurait été victime ainsi qu'à leurs proches de ses profonds regrets et assure que tout sera mis en oeuvre pour que les faits soient clarifiés [...] l'épreuve que nous traversons actuellement laissera des traces, mais il convient de réagir, car la tolérance zéro est notre règle absolue'.

'Pas au collège'

A sa connaissance, les faits reprochés au père-abbé de Saint-Maurice par intérim ne sont pas liés au collège, note Jean-Philippe Lonfat. Selon la RTS, il aurait abusé d'un novice.

'Nous allons analyser rapidement les éventuelles incidences des révélations de la RTS sur la convention signée en 2021 entre l'Etat et l'abbaye qui règle les liens entre les deux institutions', relève le chef du service de l'enseignement. Ce document donne notamment la possibilité d’avoir un recteur laïc ou religieux.

Autrefois, la grande partie du personnel du collège était constituée d'ecclésiastiques. Aujourd'hui, il ne reste que trois chanoines enseignants sur les cent professeurs qui travaillent dans l’établissement, dont le recteur actuel et le père-abbé par intérim.

Témoignages et documents de justice

L'homme avait pris la direction de l'abbaye en septembre après la mise en cause du père-abbé Jean Scarcella dans l'enquête préliminaire ordonnée par la Conférence des évêques suisses (CES) suite à des soupçons d'abus sexuels et leur dissimulation. L'abbaye de Saint-Maurice ne dépend pas du diocèse de Sion mais directement du Vatican.

Une enquête de Mise au Point a révélé dimanche soir que neuf prêtres seraient impliqués dans des affaires d’abus sexuels au sein de l’abbaye de Saint-Maurice. La majorité des affaires traitées dans l'émission ont eu lieu entre 1995 et 2005. Les journalistes se sont appuyés sur des documents de justice ainsi que sur des témoignages de victimes et des entretiens avec d'anciens employés de l'institution.

/ATS